Serie D girone G: il programma della 33esima giornata

Lo scontro diretto con il Pomezia rappresentava per l'Aprilia l'ultima chance, o quasi, per evitare la retrocessione diretta. È arrivata però una sconfitta, e adesso salvarsi è quasi impossibile: servirebbero due vittorie, e due sconfitte proprio del Pomezia, per andare ai playout. I pontini, comunque, ci proveranno contro la Casertana, in casa dalle ore 15, in un Quinto Ricci senza tifosi. Per il Pomezia, invece, l'impegno è contro la Paganese, in trasferta. Tutte le gare del turno.

Il programma della 33esima giornata

Ore 14

Nola - Arzachena Academy Costa Smeralda

Palmese - Atletico Uri

Ore 14.30

Ilvamaddalena - Vis Artena

Ore 15

Aprilia Calcio - Casertana

COS Sarrabus Ogliastra - Tivoli Calcio

Cassino Calcio - Real Monterotondo Scalo

Paganese Calcio - Pomezia Calcio

Pomezia - US Angri

Sorrento Calcio - Lupa Frascati