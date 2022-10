Serie D girone G: il programma della nona giornata

L'Aprilia, dopo la rivoluzione attuata in settimana con le dimissioni di Pezone e il successivo esonero di Centioni, oltre che l'addio di tanti dirigenti, deve ripartire. Contro la Paganese, a partire dalle 14.30, scenderà in campo per provare ad indirizzare in maniera differente questo campionato fino a qui deludente. Il programma completo della nona giornata.

Sabato 29 ottobre

Ore 14

Casertana - Tivoli Calcio

Domenica 30 ottobre

Ore 14

Ilvamaddalena - Nola

Palmese - COS Sarrabus Ogliastra

Sorrento - Arzachena

Ore 14:30

Aprilia - Paganese

Atletico Uri - Real Monterotondo Scalo

Portici - Cassino

US Angri - Lupa Frascati

Vis Artena - Pomezia Calcio