Serie D Girone G: le gare in programma nel weekend

La Serie D torna in campo con la 12esima giornata, in programma nel weekend tra sabato 4 e domenica 5 dicembre. Il girone G vedrà impegnate le due pontine Aprilia Calcio e Insieme Formia, rispettivamente in campo contro il Cassino Calcio 1924 e il Real Monterotondo Scalo. Di seguito il programma completo della 12esima giornata.



Sabato 4 dicembre

Giugliano Calcio - Sassari Calcio ore 14.30

Arzachena Academy Costa Smeralda - Carbonia Calcio ore 14.30

Ostia Mare Lido Calcio - Gladiator 1924 ore 14.30

Domenica 5 dicembre

Cassino Calcio 1924 - Aprilia Calcio ore 14.30

Cynthialbalonga - Afragolese 1944 ore 14.30

Lanusei Calcio - Atletico Uri ore 14.30

Real Monterotondo Scalo - Insieme Formia ore 14.30

Team Nuova Florida 2005 - Muravera ore 14.30

Torres - Vis Artena RINVIATA