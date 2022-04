Serie D girone G ferma fino all'8 maggio: in campo 3 recuperi

La Serie D girone G in questo weekend non scenderà in campo. L'appuntamento con la 31esima giornata di campionato è per l'8 maggio, con la stagione regolare che volge al termine. Nonostante sia un fine settimana di pausa, ci saranno comunque 3 gare per quanto riguarda il campionato. Si giocherà infatti il recupero tra Arzachena e Vis Artena e quello tra Cassino e Afragolese. Ecco inoltre che proprio domenica 1 maggio si giocherà la gara tra Ostiamare e Team Nuova Florida, valida per l'ottava giornata di andata. Il match era terminato 4 a 0 per gli ospiti ma il risultato era stato viziato da un errore dell'arbitro. Il giudice sportivo ha disposto per la ripetizione. Ecco dunque tutte le gare in programma per domenica.

RIPETIZIONE DELL'8A GIORNATA

OSTIAMARE – TEAM NUOVA FLORIDA

Arbitro: Peletti di Crema

I RECUPERI DELLA 28ESIMA GIORNATA

ARZACHENA – VIS ARTENA

Arbitro: Selvatici di Rovigo

CASSINO – AFRAGOLESE

Arbitro: Valentini di La Spezia