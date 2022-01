Serie D Girone G: i risultati della 18esima giornata

Serie D in campo per la 18esima giornata. Tra sabato 29 e domenica 30 gennaio, si è disputata la 18esima giornata. Rinviata la sfida tra Aprilia e Gladiator, mentre è sceso in campo l'Insieme Formia, sconfitto dal Team Nuova Florida per 2 a 0. Vittoria, nell'anticipo, per il Cynthialbalonga sull'Ostia mare. 3 punti anche per l'Afragolese, contro la Vis Artena, e l'Atletico Uri contro il Muravera. Vince ancora il Giugliano, che batte la Torres. Pari invece per Lanusei e Arzachena. Rinviati anche i match tra Monterotondo scalo e Cassino e Sassari e Carbonia.

Sabato 29 gennaio

Cynthialbalonga - Ostia Mare Lido Calcio 1-0

Domenica 30 gennaio

Afragolese - Vis Artena 4-3

Atletico Uri - Muravera 2-0

Giugliano Calcio - Torres 1-0

Insieme Formia - Team Nuova Florida 0-2

Lanusei Calcio - Arzachena 0-0

Real Monterotondo Scalo - Cassino RINVIATA

Aprilia - Gladiator RINVIATA

Sassari Calcio Latte Dolce - Carbonia RINVIATA