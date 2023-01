Serie D girone G: i risultati della 20esima giornata

Termina la 20esima giornata di Serie D girone G. Nel turno appena concluso, l'Aprilia è tornata a far punti, ma non può essere soddisfatta: contro il Portici, infatti, è arrivato solo uno 0 a 0 per la squadra di Mariotti, che nell'ultimo turno aveva perso contro l'Atletico Uri dopo sette risultati utili consecutivi. Tutti i risultati della giornata.

Ore 14

COS Sarrabus Ogliastra - Vis Artena 1-1

Ilvamaddalena - US Angri 1-1

Nola - Atletico Uri 1-1

Ore 14.30

Aprilia - Portici 0-0

Cassino Calcio - Arzachena Academy 0-1

Lupa Frascati - Pomezia Calcio 4-0

Palmese - Sorrento Calcio 1-0

Real Monterotondo Scalo - Tivoli Calcio 1-0

Paganese Calcio - Casertana 2-1