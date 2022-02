Serie D Girone G: i risultati della 20esima giornata

Weekend di Serie D. Sabato e domenica è sceso in campo il girone G con le sfide della 20esima giornata. L'Insieme Formia è tornato alla vittoria, la prima da novembre: 2 a 1 al Carbonia e 3 punti in cassa. Un pari per 0 a 0 invece per l'Aprilia contro l'Afragolese. Pareggio anche tra Cassino e Torres. Hanno invece vinto negli anticipi l'Arzachena, contro il Cynthialbalonga, e il Real Monterotondo Scalo contro l'Ostia Mare. Domenica che profuma di 3 punti per la Vis Artena, contro l'Atletico Uri, il Giugliano, sul Team Nuova Florida, il Gladiator, sul Sassari Calcio Latte Dolce e il Lanusei sul Muravera.

SABATO 12 FEBBRAIO

Cynthialbalonga - Arzachena Academy Costa Smeralda 1-2

Real Monterotondo Scalo - Ostia Mare Lido Calcio ore 2-1

DOMENICA 13 FEBBRAIO

Afragolese - Aprilia Calcio 0-0

Atletico Uri - Vis Artena 0-5

Cassino Calcio - Torres 0-0

Giugliano Calcio - Team Nuova Florida 3-0

Insieme Formia - Carbonia Calcio 2-1

Sassari Calcio Latte Dolce - Gladiator 0-3

Lanusei Calcio - Muravera 2-1