Serie D Girone G: i risultati della 23esima giornata

Finisce la 23esima giornata di Serie D, girone G. Un turno positivo per le pontine. L'Aprilia vince in pieno recupero con il gol di Njambe, che regala i 3 punti ai suoi contro il Sassari Calcio Latte Dolce. Un pari per 0 a 0, invece, per l'Insieme Formia contro la Vis Artena, una delle squadre più in forma del campionato. Un punto pesante per il morale, dunque, per Luca Starita, anche se a livello di classifica smuove poco e niente gli equilibri. Tutti i risultati di giornata.

Gladiator - Atletico Uri 1-1

Afragolese - Real Monterotondo 3-2

Aprilia - Sassari Calcio 1-0

Arzachena - Cassino 3-2

Muravera - Giugliano 1-0

Nuova Florida - Cyntialbalonga 2-3

Torres - Ostiamare 1-0

Vis Artena - Insieme Formia 0-0

Carbonia - Lanusei 2-0