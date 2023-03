Serie D girone G: i risultati della 26esima giornata

Conclusa la 26esima giornata di Serie D girone G. Il Sorrento si ferma: per la squadra campana, un pareggio in casa dell'Arzachena. La COS Sarrabus Ogliastra batte la Palmese 2 a 1, stesso risultato per il Nola contro l'Ilvamaddalena. Goleada per il Cassino contro il Portici, con un poker in casa. L'Angri batte la Lupa Frascati 2 a 1 mentre l'Artena porta a casa i 3 punti contro il Pomezia. 5 a 1 per il Real Monterotondo Scalo contro l'Atletico Uri e per la Casertana, che si impone contro il Tivoli per 3 a 2. L'Aprilia di Mariotti esce sconfitta contro la Paganese, che passa di misura.

Ore 14

Arzachena Academy Costa Smeralda - Sorrento Calcio 1-1

COS Sarrabus Ogliastra - Palmese 2-1

Nola - Ilvamaddalena 2-1

Ore 14.30

Cassino Calcio - Portici 5-0

Lupa Frascati - US Angri 1-2

Paganese Calcio - Aprilia 1-0

Pomezia Calcio - Vis Artena 0-1

Real Monterotondo Scalo - Atletico Uri 5-1

Tivoli Calcio - Casertana 2-3