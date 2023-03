Serie D girone G: i risultati della 27esima giornata

L'Aprilia trova un pari nella 27esima giornata di Serie D. La squadra di Mariotti, in casa contro la Lupa Frascati, ottiene un punto che non basta per evitare di scivolare nuovamente nella zona rossa della classifica, dopo un ottimo finale di 2022 nel quale la salvezza era diventata una speranza più che concreta. La classifica in zona playout, però, è particolarmente corta: da qui alla fine potrebbe bastare una vittoria in più delle altre per evitare l'Eccellenza. Tutti i risultati del turno.

I risultati della 27esima giornata

Atletico Uri - Arzachena Academy Costa Smeralda 1-3

Nola - COS Sarrabus Ogliastra 1-1

Aprilia Calcio - Lupa Frascati 1-1

Ilvamaddalena - Cassino 1-0

Portici - Tivoli 1-2

US Angri - Pomezia Calcio 1-1

Casertana - Vis Artena 3-0

Palmese - Real Monterotondo Scalo 2-2

Sorrento Calcio - Paganese Calcio 2-2