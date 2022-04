Serie D girone G: i risultati della 30esima giornata

Domenica di impegni per la 30esima giornata di Serie D girone G. L'Aprilia batte l'Arzachena 1 a 0 con il gol di Vasco su rigore al 7' del primo tempo. Ko invece per l'Insieme Formia, che contro il Cynthialbalonga perde 5 a 1. Tutti i risultati del turno, in attesa dell'ultima gara tra Team Nuova Florida e Gladiator.

RISULTATI DEL 24 APRILE

Arzachena - Aprilia 0-1

Cassino - Atletico Uri 1-0

Cynthialbalonga - Insieme Formia 5-1

Giugliano Calcio - Lanusei 3-2

Muravera - Vis Artena 1-1

Ostia Mare Lido Calcio - Sassari Calcio Latte Dolce 1-1

Real Monterotondo Scalo - Carbonia Calcio 2-2

Torres - Afragolese 1-1

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO

Team Nuova Florida - Gladiator