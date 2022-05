Serie D girone G: i risultati della 31esima giornata

Giornata sfortunata per le squadre pontine quella del 31esimo turno. L'Aprilia ha perso in casa contro la Torres per 3 a 0. Risultato ancor più netto subito dall'Insieme Formia: 5 a 0 per mano del Giugliano capolista. Tutti i risultati della giornata di Serie D girone G.

SABATO 14 MAGGIO

Afragolese - Ostia Mare 5-0

Atletico Uri - Cynthialbalonga 0-0

Sassari Calcio Latte Dolce - Cassino Calcio 2-3

DOMENICA 15 MAGGIO

Lanusei - Real Monterotondo Scalo 3-2

Aprilia - Torres 0-3

Carbonia - Muravera 1-3

Gladiator - Arzachena 2-2

Insieme Formia - Giugliano 0-5

Artena - Nuova Florida 3-1