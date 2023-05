Serie D girone G: i risultati della 34esima giornata

Termina la regular season in Serie D. L'Aprilia, nonostante la sconfitta del Pomezia contro il Nola, non riesce a raggiungere i playout: solo un pari, ottenuto contro la Vis Artena, non basta. I pontini retrocedono dunque in Eccellenza, così come il Pomezia, nell'ultimo turno del girone G.

Ore 15

Arzachena Academy Costa Smeralda - Ilvamaddalena 2-1

Atletico Uri - Portici 1-0

Casertana - Palmese 2-1

Lupa Frascati - Cassino 3-1

Pomezia Calcio - Nola 2-5

Real Monterotondo Scalo - COS Sarrabus Ogliastra 5-2

Tivoli Calcio - Paganese 3-1

Us Angri - Sorrento Calcio 0-3

Vis Artena - Aprilia 2-2