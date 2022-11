Serie D girone G: i risultati della decima giornata

Ancora una sconfitta per l'Aprilia, anche nella decima giornata di Serie D. In questo turno del girone G, la squadra pontina è capitolata sotto i colpi della Lupa Frascati per 3 a 1. Tutti i risultati della giornata.

Sabato 5 novembre

Real Monterotondo Scalo - Palmese 2-1

Domenica 6 novembre

Arzacehema Academy - Atletico Uri 0-1

COS Sarrabus Ogliastra - Nola 4-1

Cassino Calcio - Ilvamaddalena 2-1

Paganese Calcio - Sorrento Calcio 1-1

Pomezia Calcio - US Angri 0-2

Tivoli Calcio - Portici 0-1

Vis Artena - Casertana 0-0

Lupa Frascati - Aprilia Calcio 3-1