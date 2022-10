Serie D girone G: i risultati dell'ottava giornata

Si conclude l'ottava giornata di Serie D, in campo con il girone G. Gara da dimenticare per l'Aprilia, che contro la COS Sarrabus prende 6 gol, di cui 4 nel secondo tempo, tanto da indurre il presidente Pezone alle dimissioni. Vince 3 a 2 l'Arzachena sulla Vis Artena, mentre risultato identico di 3 a 1 per il Sorrento sul Nola, la Casertana sul Pomezia e l'Angri sul Real Monterotondo Scalo. 3 punti anche per la Lupa Frascati contro il Portici e per la Palmese contro il Cassino. Finiscono in parità le gare tra Paganese e Ilvamaddalena e Tivoli e Atletico Uri.

Domenica 23 ottobre

Arzachena Academy Costa Smeralda - Vis Artena 3-2

COS Sarrabus Ogliastra - Aprilia Calcio 6-1

Cassino Calcio - Palmese 1-2

Lupa Frascati - Portici 1-0

Nola - Sorrento Calcio 1-3

Paganese Calcio - Ilvamaddalena 1-1

Pomezia Calcio - Casertana 1-3

Real Monterotondo Scalo - US Angri 1-3

Tivoli Calcio - Atletico Uri 2-2