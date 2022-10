Serie D girone G: i risultati della settima giornata

Ancora un ko, ancora una delusione. Anche nella settima giornata di Serie D girone G, l'Aprilia non riesce ad ottenere punti ed esce sconfitta, questa volta contro l'Ilvamaddalena. La squadra di Centioni al 90' ha l'occasione per pareggiarla, con un calcio di rigore a favore, ma Laghigna sbaglia dal dischetto e sulla ribattuta e non regala il punto ai suoi, che restano penultimi in classifica. Tutti i risultati della giornata.

Angri - COS Sarrabus 2-1

Arzachena Academy Costa Smeralda - Tivoli 2-2

Aprilia Calcio - Ilvamaddalena 0-1

Atletico Uri - Cassino 2-3

Casertana - Lupa Frascati 0-1

Palmese - Nola 4-2

Portici - Paganese Calcio 1-1

Sorrento - Pomezia 3-0

Vis Artena - Real Monterotondo Scalo 2-1