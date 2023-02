Serie D girone G: i risultati della 25esima giornata

Termina la 25esima giornata di Serie D, cominciata con l'anticipo del sabato tra Atletico Uri e Tivoli, vinto 2 a 0 dalla squadra di casa. Domenica, goleada della Paganese sul campo dell'Ilvamaddalena. L'Aprilia di mister Mariotti esce senza punti dal match contro la COS Sarrabus Ogliastra, che passa 2 a 1 e si porta a +1 in classifica sui pontini. 3 punti anche per la Casertana sul Pomezia, la Palmese sul Cassino, il Sorrento sul Nola e la Vis Artena contro l'Arzachena. Terminano in parità per 1 a 1 i match tra Portici e Lupa Frascati e US Angri e Real Montorotondo Scalo.

Sabato 25 febbraio

Ore 14

Atletico Uri - Tivoli 2-0

Domenica 26 febbraio

Ore 14

Ilvamaddalena - Paganese Calcio 0-4

Ore 14.30

Aprilia - COS Sarrabus Ogliastra 1-2

Casertana - Pomezia Calcio 2-0

Palmese - Cassino Calcio 3-2

Portici - Lupa Frascati 1-1

Sorrento - Nola 2-0

US Angri - Real Monterotondo Scalo 1-1

VIS Artena - Arzachena Academy Costa Smeralda 1-0