Serie D girone G: il programma della settima giornata

Domenica di calcio per la Serie D girone G, che scende in campo a partire dalle 14.00. Alle ore 15.00 l'Aprilia sfiderà l'Ilvamaddalena in una gara importante per gli uomini di Centioni, che in questo inizio di campionato hanno raccolto meno di quanto si aspettassero. Tutte le gare della giornata.

Domenica 16 ottobre

Angri - COS Sarrabus ore 14.00

Arzachena Academy Costa Smeralda - Tivoli ore 14.30

Aprilia Calcio - Ilvamaddalena ore 15.00

Atletico Uri - Cassino ore 15.00

Casertana - Lupa Frascati ore 15.00

Palmese - Nola ore 15.00

Portici - Paganese Calcio ore 15.00

Sorrento - Pomezia ore 15.00

Vis Artena - Real Monterotondo Scalo ore 15.00