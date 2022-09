Serie D girone G: il programma della terza giornata

Una vittoria e una sconfitta - all'esordio - per l'Aprilia. Il club pontino scenderà in campo oggi, sabato 17 settembre, contro il Portici in trasferta. Tutte le gare della terza giornata di Serie D girone G:

Sabato 17 settembre

Arzachena Academy Costa Smeralda - Cassino Calcio ore 15.00

Portici - Aprilia Calcio ore 15.00

Domenica 18 settembre

Angri - Ilvamaddalena ore 14.30

Vis Artena - COS Sarrabus Ogliastra ore 14.30

Atletico Uri - Nola ore 15.00

Casertana FC - Paganese Calcio ore 15.00

Pomezia Calcio - Lupa Frascati ore 15.00

Sorrento Calcio - Palmese ore 15.00

Tivoli Calcio - Real Monterotondo Scalo ore 15.00