Serie D girone G: il programma della 30esima giornata

Impegno con la 30esima giornata per la Serie D, in campo con il girone G. L'Aprilia ha ancora qualche speranza per i playoff, ma l'obiettivo resta complicatissimo vista la presenza di squadre più avanti in termini di punti e con gare da recuperare. La formazione di Galluzzo, in questa giornata, affronterà l'Arzachena. Per l'Insieme Formia, in cerca di punti per la salvezza, gara contro il Cynthialbalonga. Il programma completo.

Domenica 24 aprile

Arzachena - Aprilia ore 11

Cassino - Atletico Uri ore 11

Cynthialbalonga - Insieme Formia ore 11

Giugliano Calcio - Lanusei ore 11

Muravera - Vis Artena ore 11

Ostia Mare Lido Calcio - Sassari Calcio Latte Dolce ore 11

Real Monterotondo Scalo - Carbonia Calcio ore 11

Torres - Afragolese ore 11

Mercoledì 4 maggio

Team Nuova Florida - Gladiator ore 15