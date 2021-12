Aprilia Calcio, Simone Milani ha scelto la maglia numero 9

L'Aprilia Calcio si rinforza con l'arrivo di Simone Milani. Il club ha annunciato con un comunicato ufficiale l'arrivo dell'attaccante classe 1996 dal Trastevere, dove ha militato nell'ultimo anno e mezzo. Un acquisto importante per la società di Serie D: il giocatore è infatti cresciuto nel settore giovanile della Lazio e in carriera ha indossato le maglie di vari club tra Serie D e C.

L'attaccante ha già scelto il numero di maglia con il quale inizierà la sua avventura nel club pontino. Come ha annunciato lo stesso Aprilia Calcio, il classe '96 indosserà il numero 9.