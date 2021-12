Sora Calcio-Atletico Lazio 6-0: pesante sconfitta per mister Germano

Durissima sconfitta per l'Atletico Lazio, che sul campo del Sora perde ben 6 a 0. Una gara a senso unico, senza storia, quella che è andata in scena allo Stadio Claudio Tomei e che ha visto i padroni di casa siglare una rete dopo l'altra, infliggendo ai pontini un risultato pesantissimo. Il club di mister Antonio Germano resta dunque ultimo in classifica, fanalino di coda del Girone C d'Eccellenza.

MARCATORI: 17' pt Rossi, 19 pt Souare, 23' pt Di Stefano (rig), 33' pt De Fato, 21' st La Porta, 45' st Di Stefano

ARBITRO: Capponi di Latina

ASSISTENTI: Di Mambro e Scarangella di Cassino