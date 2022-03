Sora-Gaeta 1-0: rigore parato e sconfitta

Il Gaeta esce sconfitto nella 24esima giornata di campionato. Secondo ko consecutivo che arriva dopo quello del turno infrasettimanale contro l'Audace. Sul campo del Sora, infatti, passano i padroni di casa, in gol al 69' con Perrone. Rammarico dei pontini, soprattutto per aver avuto l'occasione di passare in vantaggio al 43' del primo tempo con Nohman, su rigore. Frasca indovina l'angolo e para, respingendo così la possibilità dei pontini di timbrare il primo gol del match. Una sconfitta che lascia dunque l'amaro in bocca, ancor di più essendo la seconda consecutiva.

SORA-GAETA 1-0

MARCATORE: 69' Perrone