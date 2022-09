Itri di misura a Sora: prima vittoria stagionale

Esordio fortunato per l'Itri in questo campionato di Eccellenza laziale. I pontini scendono in campo a Sora e sotto una pioggia battente conquistano i primi 3 punti della stagione. A decidere la sfida, il gol di Malandruccolo, nuovo acquisto, a 10 minuti dall'inizio. A seguire una buona occasione per Mollo, che però non trova la via della rete. La squadra di Ardone gestisce bene il vantaggio e riesce a trascinare il risultato fino al 90' inoltrato, portando a casa una vittoria importante.

Sora-Itri 0-1

MARCATORE: Malandruccolo 10'pt