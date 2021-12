Sora-Pontinia 2-0: nuovo stop dei pontini

Dopo due risultati utili consecutivi, il Pontinia 1994 si ferma nuovamente. Il match contro il Sora, valido per la 14esima giornata di Eccellenza Girone C, finisce 2 a 0 per i ciociari con gol di Criscuolo e Rossi. Nel primo tempo i padroni di casa conducono il gioco ma non riescono a trovare la via della rete, grazie ad una buona organizzazione difensiva degli ospiti. Nella ripresa il Sora entra in campo determinato, volenteroso di ottenere i 3 punti. Il vantaggio lo sigla Criscuolo su calcio di punizione, al 7' del secondo tempo. Al 26' la rete di Rossi che chiude definitivamente i giochi.

SORA-PONTINIA 2-0

MARCATORI: 7' st Criscuolo, 26' st Rossi

SORA: Frasca, Perrone (31'st La Porta), Belotti (41'st Gori), Ranellucci, Lamacchia, Sganzerla, De Fato, Criscuolo, Beugre (32'st Pellegrino), Cestrone (33'st Di Stefano), Rossi (48'st Baglione). A disp. Simoncelli, Tariuc, Befani, Graziano. All. Ciardi.

PONTINIA: Stefanini, Romani, Antelmi, De Santis, De Martino, Balba, Utzeri (36'st Tempesta), Iacobelli (29'st Lisi), Esposito, Aquilani, Malandruccolo (29'st Pacifici). A disp. Cerocchi, Giaconia, Piersanti, Tornesi. All. Pernarella.

ARBITRO: Arianna Bazzo di Bolzano.