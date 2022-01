Campionati e Coppe LND e Sgs: sospensione fino al 23 gennaio nel Lazio

I Campionati e le Coppe Lnd e Sgs saranno sospesi fino al 23 gennaio anche nel Lazio. A comunicato è la Lega Nazionale Dilettanti. Entra inoltre in vigore l'obbligo di Green Pass rafforzato per gli over 12, che per allenarsi avranno dunque bisogno di essere in possesso della certificazione verde.

"In data odierna sono entrate in vigore alcune disposizioni governative le quali prevedono, tra l’altro, l’obbligo del possesso del “Green Pass Rafforzato” per lo svolgimento dell’attività degli sport di squadra anche se effettuati all’aperto per i maggiori di 12 anni.

Tale obbligo riguarda anche le sedute di allenamento che, pertanto, dalla data odierna, possono essere svolte solo dagli atleti in possesso della predetta certificazione verde.



Al fine di consentire alle società di poter ottemperare alla predetta disposizione si è ritenuto

necessario disporre a partire dalla data odierna la sospensione dell’attività Regionale e Provinciale (campionati, coppe e tornei) sia della LND che del SGS fino al 23 gennaio 2022 compreso.

Nei prossimi giorni, mediante Comunicato Ufficiale, al quale si invitano le società a fare esclusivo riferimento, verranno rese note le modalità per la ripresa delle sopra indicate manifestazioni.".