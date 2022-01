L'ex ministro dello sport Spadafora: "Non ci sono i ristori adeguati per le società"

Lo stop dei campionati dilettantistici - in attesa della ripresa attualmente fissata per il 23 gennaio - preoccupa tante società. Il Covid-19 ha avuto negli ultimi due anni un impatto devastante sui club dalla Serie D in giù, che si trovano a fare i conti con una situazione difficile e molto spesso poco supporto da parte delle istituzioni. Un grido d'allarme è arrivato da Vincenzo Spadafora, deputato ed ex Ministro dello Sport. Le sue parole attraverso Facebook:

"Lo Sport di base è in difficoltà forse ancora più degli ultimi due anni. A fronte delle ulteriori restrizioni, non ci sono i ristori adeguati. Ricevo centinaia di messaggi di realtà sportive che stanno chiudendo. Mi impegnerò perché nel prossimo scostamento di bilancio, che stiamo chiedendo a gran voce, ci siano almeno i ristori necessari per ASD, SSD e collaboratori sportivi ma serve un interesse forte del Governo che fino ad oggi ha latitato. Nel tempo ci renderemo conto del danno economico e sociale che avremo se continueremo a sottovalutare l’importanza dello Sport per tutte e tutti. Non tocca più a me ma per quello che è nelle mie possibilità, ce la metterò tutta!".