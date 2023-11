Agora Latina, che soddisfazione per Di Marco: un giovanissimo in prova all'Ascoli

Il lavoro porta i primi frutti in casa Agora Latina. Il giovane Amedeo Spina, classe 2007, è stato convocato per una prova all'Ascoli Calcio. Il comunicato:

"Agora Latina è lieta di comunicare che il nostro attaccante classe 2007 AMEDEO SPINA, in forza all' U17 di mister Del Grosso, nei giorni 28 e 29 novembre sarà in prova all'ASCOLI CALCIO 1898 FC grazie ai buoni uffici del nostro direttore sportivo Filippo Di Marco e al minuzioso lavoro di valorizzazione dei calciatori del settore giovanile.

Agora Latina è in continua crescita. Amedeo non è l'unico nostro calciatore attenzionato da società professionistiche: potrebbero esserci anche altre novità nei prossimi giorni. Faremo tutti il tifo per il nostro bomber".

Di Marco, soddisfatto per l'occasione data al giovane Spina, ne ha parlato così ai microfoni di TuttoCampo: "Calciatore che in estate ho fortemente voluto perché da subito avevo notato in lui delle grandi potenzialità soprattutto sotto porta, lo dimostra infatti la verve realizzativa che ha con la sua squadra di appartenenza. Un giovane che oltre ad avere dei margini di miglioramento importanti secondo me ha anche la testa sulle spalle ma soprattutto tanta voglia di dimostrare. Facciamo tutti noi il tifo per lui, se lo merita perché è un ragazzo che fa enormi sacrifici".