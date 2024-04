Terracina, maxi squalifica al preparatore: salterà le prossime sei giornate

Sei giornate di squalifica per Gatta Antonio, nello staff tecnico del Terracina. Come si legge nel comunicato del giudice sportivo, il preparatore è stato "espulso per aver rivolto espressioni offensive ad un calciatore avversario". Inoltre "dopo la notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva frasi ingiuriose ad un Assistente Arbitrale. Al termine della gara rientrava sul terreno di gioco provocando gli avversari". Per le prossime sei giornate, dunque, non potrà sedere in panchina.