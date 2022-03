Stefano Rossini, addio al Terracina: il comunicato

Addio di Stefano Rossini al Terracina. Il centrocampista, tornato proprio in questa stagione a dicembre, dopo aver cominciato l'anno calcistico con il Gaeta, ha indossato nuovamente la maglia del club pontino solamente per qualche mese. La società ha infatti comunicato la volontà del giocatore di andar via attraverso una nota ufficiale: "Stefano Rossini non è più un giocatore del Terracina Calcio. Il centrocampista di Fondi ha comunicato alla società di non voler proseguire il rapporto di collaborazione sportiva".