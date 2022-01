Supercoppa femminile, Roma-Milan 1-2: rossonere in finale

Il calcio femminile arriva a Latina. Al Francioni, alle 14.30 del 5 gennaio, è andata in scena la prima semifinale di Supercoppa Italiana femminile. A sfidarsi Roma e Milan, due delle realtà più importanti del calcio femminile italiano.

Partenza subito forte delle giallorosse, che a pochi minuti dall'inizio tentano la conclusione con Bartoli e Glionna. Il Milan prova a reagire e a rendersi pericoloso con Piemonte e Thomas, ma le conclusioni del club rossonero non impensieriscono quasi mai Ganz. A rompere gli equilibri del match ci pensa l'ex Thomas al 35', quando servita in mezzo da Bergamaschi non può far altro che appoggiare in rete la palla dello 0 a 1. Il raddoppio non si fa attendere e porta la firma proprio di Bergamaschi, che sfrutta al meglio un cross di Tucceri Cimini e sigla lo 0 a 2. A inizio secondo tempo la Roma appare spenta e il Milan ne approfitta: l'occasione più grande arriva al 59' con Guagni, che sola davanti a Ceasar tenta la conclusione poi deviata in angolo. A riaprire la sfida ci pensa Claudia Ciccotti al 73': la giallorossa è brava a sfruttare la sponda di Pirone, battere in uscita Giuliani e a mettere in rete la palla dell'1-2. Azione che le costa un infortunio e l'uscita anticipata dal campo qualche minuto più tardi. La rete regala qualche minuto di speranza in più alla Roma ma non serve ai fini del risultato. La gara infatti termina per 1-2. In finale contro la vincente tra Juventus e Sassuolo andrà il Milan di Ganz.

Roma (4-2-3-1): Ceasar; Pettenuzzo, Di Guglielmo, Swaby, Bartoli (61' Lazaro); Giugliano, Haavi; Serturini (46' Ciccotti, 82' Rosa Mor), Glionna, Andressa; Pirone. A disposizione: Soffia, Bernauer, Thaisa, Greggi, Baldi, Borini, Correlli. Allenatore: Spugna.

Milan femminile (3-4-3): Giuliani; Fusetti, Codina, Agard; Bergamaschi (67' Andersen), Adami, Grimshaw, Tucceri; Thomas, Piemonte (75' Longo), Guagni. A disposizione: Arnadottir, Selimhodzic, Fedele, Babb, Premoli, Dal Brun. Allenatore: Ganz

Arbitro: Giordano

Marcatori: 32' Thomas, 36' Bergamaschi, 73' Ciccotti

Note: ammoniti Pettenuzzo, Panedas, Alves Da Silva. Rec. 0'pt, 4'st