Emozioni al contrario, finale amaro del Latina a casa di Capuano

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Taranto

Sconfitta fastidiosa per il Latina, che perde e si arrabbia a Taranto, dove le ruggini dell’andata si fanno sentire a fine gara, quando il tecnico Capuano esulta verso la panchina avversaria e bisogna calmare gli animi. Fino al gol di Boccadamo al 43’ della ripresa, è stata una partita molto equilibrata e piuttosto lenta nel primo tempo, che al 19’ registra il destro di Ganz alto sulla traversa.

Grosso rischio ad inizio ripresa. E’ punizione a due in area del Latina, Tonti in uscita si oppone a Crecco. Sotto la mezz’ora il Latina potrebbe passare. Ottimo lavoro sulla destra di Belloni che trova al centro Ganz, girata e traversa piena. Al 43’ il vantaggio del Taranto, Boccadamo stoppa in area e il destro passa tra Sannipoli e Tonti, decidendo il match. Un finale inverso rispetto al match di mercoledì con la Viterbese.

Tra le note positive, una squadra che conferma di aver trovato una propria solidità ed equilibrio tattico. Il gol preso resta un episodio. Su questa falsariga, la strada della salvezza, primo obiettivo sensibile, non dovrebbe essere lunga. Nota positiva l'esordio dal primo minuto del 2005 Alessandro Pellegrino, in campo per un'ora.

Taranto-Latina 1-0

Taranto: Vannucchi, Antonini, Manetta, Semprini (33’ Tommasini), Nocciolini (46’ Rossetti), Labriola, Crecco (75’ Boccadamo), Mazza, Evangelisti (46’ Formiconi), Mastromonaco, Romano (68’ Diaby). A disp.: Loliva, Caputo, Provenzano, Citarella, Sciacca, Finocchi, Canalicchio. All. Capuano

Latina Calcio 1932: Tonti, Pellegrino (60’ Riccardi), Amadio, Di Livio (78’ Peschetola), Sannipoli, Belloni (81’ Barberini), Ganz, De Santis, Celli, Carissoni, Furlan. A disp. Cardinali, Esposito Ant., Rosseti, Di Mino, Nori, Bordin, Esposito And., Fabrizi. All. Di Donato

Marcatori: 88’ Boccadamo (T)

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena, 1° Assistente Giovanni Dell’Orco di Policoro, 2° Assistente Andrea Barcherini di Terni, 4° Uomo Leonardo Mastrodomenico di Matera

Ammoniti: 3’ Evangelisti (T), 25’ Romano (T), 37’ Carissoni (L), 48’ Tonti (L), 52’ Rossetti (T), 70’ Diaby (T), 83’ De Santis (L), 88’ Boccadamo (T), 97’ Sannipoli (L). Angoli: 1-1. Recupero: 2’, 6’.