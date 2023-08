Vis Sezze, Giannone: "Ripartiamo con grande entusiasmo e voglia di fare"

La Vis Sezze è pronta al debutto in campionato contro l'UniPomezia, previsto per domenica 3 settembre allo Stadio Comunale Tasciotti. A pochi giorni dall'esordio, il tecnico Rocco Giannone ha parlato così ai microfoni del club: "Ripartiamo con grande entusiasmo e voglia di fare. Affronteremo questo girone consapevoli dei nostri pregi e dei nostri difetti ma sempre pronti a battagliare con tutti. Devo dire che sono molto soddisfatto del lavoro svolto questa estate in fase di preparazione. Tutti i ragazzi si sono messi a disposizione del gruppo e del mio staff ed hanno lavorato in maniera eccellente. Oltre a ciò tengo a sottolineare il lavoro svolto dalla società per aver mantenuto intatta l'ossatura della squadra e inserito profili giusti per poter migliorare una rosa che già l'anno scorso ha saputo fare un ottimo lavoro".