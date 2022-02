Monte San Biagio da applausi: a Tecchiena lo striscione "Emanuele vive"

Un punto ciascuno, una vittoria per tutti. Questa mattina, sul campo del Tecchiena, si è presentata la capolista del girone E di Promozione, il Monte San Biagio. La tifoseria ospite del club pontino si è resa protagonista di un bellissimo gesto che ha strappato applausi da parte dei padroni di casa e non solo. Gli ultrà hanno infatti esposto uno striscione per ricordare Emanuele Morganti, giovane di Tecchiena ucciso il 24 marzo 2017 fuori da un locale di Alatri, quando venne preso di mira da un gruppo di presenti, autori del pestaggio. "EMANUELE VIVE" si legge nello striscione appeso sugli spalti dai tifosi del Monte San Biagio. Un gesto semplice ma allo stesso tempo importante, che mostra a pieno i valori del calcio dilettantistico.