Terracina, la campagna abbonamenti entra nel vivo: prezzi fino a 215 euro

Il Terracina punta in alto nella nuova stagione. Il presidente Baioni è stato chiaro: le ambizioni del club sono ben altre rispetto all'Eccellenza e si lavorerà tutti insieme nella stessa direzione per raggiungere obiettivi importanti. Per farlo, però, si riparte proprio da dove si era rimasti e il club non ha perso tempo per chiamare a raccolta la Curva Mare e tutti i tifosi. Nei giorni scorsi, sui canali social, sono stati pubblicati i prezzi degli abbonamenti: in Curva si parte da 75 euro mentre per i distinti da 107. Prezzi ben più alti per la tribuna: il costo è dai 212 euro.