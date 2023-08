Il Terracina paga la stanchezza: sconfitta contro il Latina Borghi Riuniti

Due amichevoli in due giorni per il Terracina, che dopo il 9 a 1 contro il Nuovo COS Latina, esce sconfitto contro il Latina Borghi Riuniti. Si fa sentire la stanchezza per gli uomini di Pernarella, che nonostante un match combattuto, si arrendono di fronte agli avversari pontini, che passano invece 2 a 1. Un buon test, comunque, per i tigrotti, che vedono avvicinarsi l'avvio del campionato.