Terracina-Anagni 2-1: gol vittoria allo scadere!

Ancora una vittoria per il Terracina nella 26esima giornata di Eccellenza, girone C. I padroni di casa battono l'Anagni per 2 a 1 e ottengono 3 punti che li portano a 44 in classifica. Il vantaggio arriva dopo appena 7 minuti con Lleshi: sugli sviluppi di un calcio di punizione il portiere avversario respinge male, in area si crea una mischia e il giocatore dei pontini ne approfitta e mette la palla in rete. Dopo un intero tempo in vantaggio, al 2' della ripresa pareggia Tani. Dopo varie occasioni da entrambe le parti alla ricerca del vantaggio, al 44' del secondo tempo arriva la rete che vale i 3 punti con Marciano: cross in area con girata del giocatore, che la mette in rete.

TERRACINA-ANAGNI 2-1

MARCATORI: 7' pt Lleshi (T), 2' st Tani (A), 44' st Marciano (T)