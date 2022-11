Terracina, ancora 3 punti: battuto il Tor Sapienza

Il Terracina vince ancora. Dopo il cambio in panchina, la squadra pontina è riuscita a rialzare la testa, ottenendo un'importantissima vittoria nel derby contro il Gaeta ma non soltanto. Anche nell'undicesima sfida di campionato, i tigrotti sono riusciti a portare a casa i tre punti, battendo il Tor Sapienza in trasferta. In gol, al 36' del primo tempo, Proietti. Le due squadre, entrambe a 13 punti in classifica prima del match, si sfidavano in un vero e proprio faccia a faccia per il sorpasso. La vittoria regala dunque a Pernarella la possibilità di arrivare a 16 punti in 11 match, pienamente fuori la zona playout.

Tor Sapienza-Terracina 0-1

Marcatore: 36’ gol Proietti (T)