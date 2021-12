Terracina-Arce 1-0: Bispuri per la vittoria

Prosegue il buon momento del Terracina. Dopo la vittoria esterna contro il Paliano, arrivata nella 13esima giornata di Eccellenza Girone C, i pontini vincono anche contro l'Arce. In casa, per il 14esimo turno di campionato, la squadra di mister Gerli batte i ciociari 1 a 0 con gol di Bispuri, arrivato al quarto minuto del secondo tempo. 3 punti importantissimi che permettono al club di salire a 27 in classifica, occupando il quarto posto.

MARCATORE: 4' st Bispuri

ARBITRO: Vicardi

ASSISTENTI: Giovagnoli, Colizzi