Terracina-Audace 3-0: si torna alla vittoria

Torna alla vittoria il Terracina. Dopo una serie di pareggi, la squadra di Fabio Gerli ottiene una vittoria importante nella 20esima giornata di Eccellenza Girone C, battendo l'Audace per 3 a 0. In gol il solito Lleshi, autore di una doppietta: al 20' del primo tempo la rete che apre il match, al 17' del secondo su rigore la seconda. Nel pezzo, il gol di Lozzi al 9'. Tre punti che proiettano la squadra pontina a 35 in classifica, alle spalle di Lupa Frascati, Sora e Ferentino. Qualche rammarico per i tanti punti persi nelle precedenti gare, ma un sorriso che torna dopo il tris all'Audace.

TERRACINA-AUDACE 3-0

MARCATORI: 20' pt Lleshi, 9' st Lozzi, 17' st Lleshi (R)