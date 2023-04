Terracina, Baioni detta la linea: "Stop polemiche con gli arbitri"

Dopo la vittoria contro il Vicovaro, il presidente del Terracina, Baioni, ha parlato sui canali del club. Le sue parole.

"L'umore è positivo perché una vittoria è sempre sintomo di incoraggiamento a fare meglio. Questi tre punti sono vitali perché i ragazzi erano scarichi mentalmente. La presidenza è intervenuta, ha colloquiato con i ragazzi, cercando di improntare un po' la linea verso la non contestazione della terna arbitrale innanzitutto. Poi nel fare la guerra in campo, perché le sviste arbitrali possono esserci in questa categoria. Fa tutto parte di un processo di crescita, non solo della panchina e della dirigenza. Basta contestazioni arbitrali, fermiamo le chiacchiere e continuiamo sulla nostra strada. Noi dobbiamo incitarli e guidarli. Tutti insieme dobbiamo crescere per diventare una società più professionale ed elegante che possa fare bene".