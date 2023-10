Terracina, Bellante: "Gol? Sono concentrato sull'obiettivo"

Vincenzo Bellante è il capocannoniere del Terracina dopo 5 giornate, con ben 7 reti. Dopo il match contro la Vis Sezze, in cui ha segnato una doppietta, l'attaccante ha parlato così:

"Devo dire grazie a tutte la società, ai compagni che si mettono a disposizione. La partita era difficile ma da gruppo siamo arrivati alla vittoria. Ho avuto dei problemi e non mi sono allenato ma volevo esserci e dare un contributo alla squadra. Gol? Non guardo niente. Sono concentrato sull'obiettivo, settimana per settimana, e poi alla fine tireremo le somme".