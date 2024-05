Biglietti Atletico Pontinia-Terracina, tagliandi finiti: come assistere alla gara in streaming

I biglietti per la sfida tra Atletico Pontinia e Terracina sono esauriti. Sarà possibile però assistere al match online: a spiegarne le modalità è lo stesso club. "Per garantire a tutti la visione dell’incontro, il Club consentirà la trasmissione in diretta streaming della gara in oggetto sulla Pagina Facebook di My soccer player. La Società condividerà la diretta sul profilo Facebook ufficiale 'Terracina 1925'. Sarà, inoltre, possibile seguire il match sul maxi-schermo che verrà installato dal Comune di Terracina in Piazza Garibaldi" si legge nel comunicato.