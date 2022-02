Terracina, il comunicato ufficiale: "La stagione proseguirà regolarmente"

Girone C

Attraverso un comunicato ufficiale, il Terracina Calcio ha voluto tranquillizzare tifosi e appassionati sulla solidità della situazione societaria, definendo come "immotivate" le preoccupazioni. La stagione proseguirà dunque regolarmente e con l'intera rosa e disposizione. La nota:

"Il Terracina Calcio è vivo e vegeto. Ci dispiace per quelli che già avevano festeggiato e quelli pronti ad avventarsi, come sciacalli, sul nostro cadavere ma "Noi siamo ancora qua... Eh già". La società presieduta da Filippo Iannotta, grazie all'ottimo ed incessante lavoro svolto dal DG Bono, dal DS Fiore e da Mr Gerli, ha tranquillizzato i giocatori da immotivate preoccupazioni garantendo il proseguimento regolare della stagione, così da mantenere la quasi totalità della rosa con le sole partenze di Maltempi ed Ancinelli per motivi personali. La Tigre è ancora viva! Ci vediamo sul campo!".