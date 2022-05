Terracina, il dg Bono si toglie qualche sassolino dalla scarpa

Dopo aver messo in archivio la permanenza nella categoria con una giornata d'anticipo, il Terracina festeggia e analizza quanto accaduto in stagione. Il dg Giuseppe Bono, dopo l'ultimo turno di campionato, ha così parlato:

"Voglio ringraziare lo staff tecnico e dirigenziale, il quale ha investito in questa causa chiamata TERRACINA CALCIO, sia il proprio tempo, la dedizione, la preziosa collaborazione e anche denaro proprio. Ringrazio anche alcuni Ristoratori e attività di Food Terracinesi (comprese altre piccole attività che ci hanno fatto da Sponsor), che in quest'anno difficile, ci sono stati VERAMENTE vicini. Ringrazio anche chi non ci è stato vicino…anzi hanno fatto il contrario. Purtroppo per un incidente di percorso, abbiamo dovuto lottare anche contro un mondo di sciacalli, usurpatori, parassiti, finti preti, i quali ti davano una pacca sulla spalla e nel mentre preparavano il terreno per regalarti al miglior offerente, pugnalandoti ripetutamente alle spalle. Hanno continuato a farci le guerre e buttare addosso una montagna di merda, pensando che ci saremmo arresi o avremmo regalato loro tutti i nostri sacrifici: purtroppo non sapevano quanto era forte la nostra forza di FARCELA. Dai personaggi esterni ce ne siamo fatti una ragione (perché belve pronte a mangiare la preda e succhiare il sangue ma da chi si professava tigrotto veterano, non siamo proprio riusciti a perdonarli. Voglio esprimere risentimento a tutti coloro che hanno provato ad illuderci (con l’impegno degli sponsor, con l’impegno di un aiuto in base alle loro possibilità e tanto altro), ma era un sistema premeditato e collaudato per farci morire e prendersi tutto. Altrettanto appunto negativo, lo voglio fare all’amministrazione che mai e poi mai, ha aiutato la “Società Terracina Calcio” e continua a prenderci in giro con promesse mai realizzate. Basta pensare che sono 6 anni che siamo senza l’acqua potabile: tranquilli anche quella l’abbiamo comprata noi. Altrettanta amarezza va anche ad una parte dell’imprenditoria e politici Terracinesi, che ci hanno sempre illuso per mesi che avrebbero sponsorizzato la squadra di Calcio della loro città. Però ognuno ci ha fatto la campagna elettorale su una realtà tanto prestigiosa. Ci siamo messi i coltelli tra i denti, abbiamo mangiato filo spinato pur di portare avanti il sogno: non ci siamo piegati, non ci siamo consegnati al nemico, abbiamo combattuto e realizzato un GRANDE SOGNO, il sogno della nostra Squadra cherappresenta la città di TERRACINA".