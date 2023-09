Terracina esulta con bomber Curiale: rete all'esordio contro il CS Primavera

L'uomo più atteso non delude all'esordio. Nel match delicato contro il Centro Sportivo Primavera, il Terracina passa di misura con una rete di Davis Curiale, arrivato solo pochi giorni fa. L'ex Frosinone e Messina, giocatore di esperienza e qualità, fa esultare i tifosi accorsi al Colavolpe per il derby della quarta giornata di Eccellenza e va in rete, regalando tre punti pesantissimi a Pernarella. Un gol che permette alle Tigri di agguantare l'UniPomezia in vetta alla classifica, a 10 punti in 4 giornate.