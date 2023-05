Terracina, il saluto da brividi della Curva Mare alla squadra | VIDEO

Il Terracina, al Colavolpe, mette in archivio una stagione non sempre semplice, con un bel pareggio contro il Colleferro, terzo della classe. Il pubblico, nonostante il nono posto in classifica, è quello delle grandi occasioni. La Curva Mare ha onorato la formazione di Pernarella con cori, applausi, fumogeni e uno striscione, il cui significato è stato spiegato proprio attraverso i social dagli ultras:

"Quello che c'è dietro il significato di questa coreografia non si può spiegare con una semplice traduzione del testo, ma va oltre la millenaria storia della nostra città. La frase riporta il reciproco sfottò tra contadini e pescatori. Da sempre il lavoro del contadino e del pescatore (raffigurati nel maxi stendardo), contraddistinti da una storica rivalità, sono stati l'anima di Terracina. Verso la metà degli anni 60' questa rivalità si è spenta grazie e soprattutto alla squadra di calcio della città. Tutti uniti sotto l'ombra del Tempio di Giove. Forza Terracina. C'è solo la Curva Mare".