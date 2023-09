Terracina, che spettacolo la Curva Mare! E Pernarella elogia i tifosi | VIDEO

Una rete di Davis Curiale all'esordio basta per regalare i 3 punti al Terracina contro il Centro Sportivo Primavera. Nel derby, però, a contribuire in maniera sostanziale alla vittoria è stato anche lo spettacolo della Curva Mare. Per 90 e più minuti, i tifosi non hanno smesso di cantare, incitando i calciatori in campo al Colavolpe. Lo stesso tecnico Pernarella li ha elogiati così:

"I ragazzi della Curva li conosco tutti. So quanto ci tengano a questa squadra, so quanto tengano alla maglia. Vedere gente che non veniva da anni al campo e vederli per due ore ad urlare dall'inizio alla fine, è una gioia immensa. Non ci sono parole per spiegare e dire ciò che provano per noi. Noi cerchiamo di ripagarli al massimo con i 3 punti".