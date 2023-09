Terracina, Curiale: "Vogliamo riportare questa piazza nelle categorie che merita"

Esordio vincente con il Terracina per Davis Curiale. L'attaccante ha deciso il derby contro il CS Primavera e sulle pagine del Corriere dello Sport, ha raccontato il suo arrivo nel club pontino: "Sono stato incuriosito dal progetto e ho scelto Terracina preferendola alle offerte dalla Serie C e dalla D. Mi hanno voluto a tutti i costi e mi hanno dato la possibilità di fare la preparazione qui ad agosto. Sono felice di ritrovare Massimo Carlini, è la terza volta che giochiamo insieme, lui è di qui e so che responsabilità si è preso. Vogliamo riportare questa piazza nelle categorie che merita".