Terracina, il primo rinforzo per la Serie D è il Ds: ufficializzato Piergiuseppe Sapio

Il primo rinforzo per il Terracina arriva in dirigenza, con l'ufficializzazione di Piergiuseppe Sapio, giovane Ds di esperienza con un passato anche in Serie D, in vari settori giovanili.

Il comunicato: "Il Terracina 1925, nella figura del presidente Donatello Baioni, è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica a Piergiuseppe Sapio, giovane Direttore Sportivo professionista di grande esperienza.

Classe 92’, dopo gli inizi nella sua Carosino, una lunga trafila nei settori giovanili: Sava, Martina Franca (Serie C) poi a Bisceglie (Serie C),Bari (come responsabile scouting), Matera, Ascoli, Venezia, Taranto e infine Foggia dove al suo primo anno tra i grandi perde la finale play off per la Serie B. Ha conquistato tre finali scudetto e ha vinto un campionato di Primavera 2 con l’Ascoli. Sono tanti i giovani lanciati in diverse categorie negli ultimi anni.

La società augura buon lavoro al nuovo direttore sportivo che sarà presentato domani martedì 23 luglio ore 11.30 presso la sala consigliare del comune di Terracina".